Toro, Nkoulou cinquanta presenze in maglia granata: «Sono felice di aver raggiunto questo traguardo. Voglio ancora difendere questi colori»

Cifra tonda per il giocatore del Torino, Nicolas Nkoulou, che domani festeggerà la cinquantesima partita in maglia granata. Il camerunese si è detto soddisfatto della scelta fatta l’anno scorso e ha aggiunto: «E’ un onore poter difendere i colori di una grande società come il Torino, sono felice di aver raggiunto le cinquanta presenze, ma guardo al futuro e voglio ancora difendere questi colori». Ai microfoni di Sky Nkoulou si è poi concentrato sulla sfida di domani sera contro il Cagliari e ha commentato: «Pavoletti è molto forte sul gioco aereo ma contano i tre punti, noi vogliamo tornare a vincere e ci stiamo preparando al meglio per riuscirci».