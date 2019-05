Toro, N’Koulou: «Mazzarri come un padre. Futuro? Resto granata»

Il difensore del Toro, Thomas N’Koulou si è raccontato al Corriere della Sera toccando vari argomenti tra campo e futuro

Un’altra grande stagione con la maglia del Toro, che ha reso Thomas N’Koulou uno dei difensori più forti della Serie A. Il difensore granata si è raccontato sulle colonne del Corriere della Sera, toccando tanti argomenti tra questioni di campo e futuro: «Abbiamo costruito una casa, è fondamentale per una famiglia. Ci manca solo il tetto, costruiamolo, abbiamo due partite per farlo. È da una stagione che lavoriamo sodo, vogliamo finire la casa in tempo».

Sul futuro e Mazzarri: «Sì, io voglio correre con il Torino e non ascolto le voci. Mazzarri non è solo un incredibile maestro di calcio, ha di questo gioco una conoscenza infinita. Per me Mazzarri è un papà che difende i suoi giocatori, da tutto e tutti. Rigoroso, ma anche affettuoso. E comunque sempre protettivo»