Il Toro e Parigini fissano la scadenza: rinnovo di contratto entro fine maggio, prima degli Europei Under 21

Le parti sono al lavoro, sotto traccia, ormai da diversi mesi. Ma non sono ancora arrivate all’accelerata finale, quella che conduce alla firma sul contratto. Perché non è il momento. Perché nella testa di Vittorio Parigini, come in quella di tutti i compagni di spogliatoio al Toro, ci dev’essere un solo obiettivo: l’Europa, classifica di Serie A alla mano traguardo alla portata dei ragazzi di Walter Mazzarri.

Per questo motivo, insomma, l’entourage del giocatore ed Urbano Cairo non sono ancora arrivati alla stretta finale riguardo il rinnovo del contratto in scadenza nel 2020. Una priorità per il club granata, che crede fortemente nel gioiellino sfornato dal proprio vivaio, ma a momento debito. Ovvero dopo il verdetto del campionato in corso, ma al contempo prima degli impegni estivi.

Perché Parigini è uno dei talenti cui, per certo, il ct Gigi Di Biagio si affiderà per gli Europei Under 21 da disputare a giugno in casa. Un ideale trampolino di lancio per l’attaccante classe ’96, le cui prestazioni sul palcoscenico internazionale potrebbero ingolosire altri club. Complicando, di conseguenza, le dinamiche di casa Toro. Ecco perché le parti sono intenzionate ad arrivare alla stretta di mano – con vista sul rinnovo fino al 2024 – entro la fine del mese di maggio, prima che il ragazzo si vesta d’azzurro.

@DanieleGalosso