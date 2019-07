Toro Primavera, ecco data e luogo del ritiro dei granata 

Tra poco più di una settimana ripartirà la stagione anche per il Toro Primavera di Sesia: ecco la data e il luogo del ritiro dei granata

Riparte la stagione anche per il Toro Primavera. Dopo il cambio in panchina con l’addio di Coppitelli e l’arrivo di Marco Sesia, si avvicina la data del ritrovo per i granata. Secondo le indiscrezioni di calcionews24.com, la Primavera si ritroverà il 24 luglio allo Stadio Grande Torino dove andrà in scena la ormai consueta corsa in Piazza D’Armi.

Successivamente, la squadra comincerà la parte di pre-ritiro a Cantalupa dal 25 fino al 31 luglio. Infine, il Toro Primavera svolgerà l’ultima fase di ritiro a Morgex, in Valle d’Aosta dal 1° fino al 14 agosto. Da definire ancora le amichevoli.