Toro, spunta l’alternativa a Verdi: è Vazquez del Siviglia 

La trattativa per Verdi continua a non sbloccarsi: il Toro ha trovato in Vazquez del Siviglia la sua alternativa ideale

Come riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Toro ha trovato l’alternativa a Simone Verdi. Siccome la trattativa per il centravanti continua a non sbloccarsi, i granata potrebbero optare per il 30enne trequartista ex Palermo.

Il calciatore guadagna circa 2 milioni a stagione, cifra non fuori portata per Cairo e magari trattabile, in cambio di prospettive d’impiego più sicure (zero minuti nel debutto in Liga contro l’Espanyol e comunque 2-0 per Lopetegui a Barcellona). Il calciatore potrebbe persino andare al Toro con la formula del prestito.