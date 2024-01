Chi è Tosin Adarabioyo, nuovo obiettivo del calciomercato del Milan

Adarabioyo Milan: ecco chi è il nuovo obiettivo di calciomercato in difesa, la sua storia e le sue caratteristiche

Si allunga la lista degli obiettivi in difesa per il calciomercato Milan di gennaio. Oltre ai soliti noti Buongiorno, Brassier e Nianzou Kouassi, la dirigenza rossonera ha avviato i contatti con il fratello-agente di Tosin Adarabioyo, difensore centrale in forza al Fulham. Il suo contratto con il club inglese scade a giugno 2024 e dunque potrebbe liberarsi a zero in estate, ma Furlani e Moncada potrebbero anche decidere di anticipare il suo arrivo a Milano in questo gennaio, pagando una piccola somma agli Hammers. Ma chi è davvero Tosin Adarabioyo?

