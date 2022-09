Tottenham, Conte: «Deluso dal pareggio col West Ham, meritavamo di più»

L’allenatore del Tottenham Conte ha commentato il pareggio per 1-1 nel derby contro il West Ham

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, nel post partita del derby contro il West Ham ha commentato il pareggio per 1-1.

DELUSIONE – «Abbiamo avuto l’opportunità di prendere tre punti, per questo dobbiamo essere un po’ delusi per il risultato finale da un lato. Penso che avremmo meritato qualcosa in più del pareggio, ma alla fine hanno anche il West Ham ha avuto la possibilità di segnare e a quel punto avremmo anche perso la partita. Non è facile giocare qui, contro una squadra fisica e forte che giocano sui palloni alti e lunghi. I miei ragazzi sono stati attenti sui calci piazzati, hanno spostato bene la palla e creato occasioni per segnare. Ci sono però le possibilità per migliorare, perché abbiamo subito un gol che potevamo evitare. Non mi piace venire a parlare qui dopo un pareggio. Preferisco vincere».