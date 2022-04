Tottenham, Conte e il ko col Brighton: «Magari il caldo...»

L’allenatore del Tottenham Conte ha analizzato la sconfitta casalinga contro il Brighton

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ai microfoni di BT Sport ha commentato la sconfitta casalinga per 1-0 contro il Brighton.

MOTIVAZIONI – «Abbiamo cominciato molto piano, e queste sono partite in cui bisogna far girare il pallone. Magari il caldo… chissà, vorrei trovare una motivazione, ma non è stata una buona partita».

RISULTATO – «E’ stata una partita difficile, lo sapevamo. Li avevo visti giocare contro l’Arsenal e sapevamo che sarebbe stata una partita tattica. Un pari sarebbe stato più giusto, ma loro hanno vinto ed hanno meritato».