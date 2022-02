Tottenham, Conte: «Kulusevski può fare anche il terzino»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Tottenham Mourinho ha parlato dell’arrivo agli Spurs di Kulusevski

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, nel corso della conferenza stampa di vigilia del match di FA Cup contro il Brighton ha parlato dell’arrivo a Londra di Dejan Kulusevski.

LE PAROLE – «Kulusevski è un buon giocatore, molto giovane e di grande talento. Può giocare sia come numero 9 che come 10, ma ha anche il potenziale per giocare da terzino. Ha buone qualità».