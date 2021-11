Tottenham, Conte: «Voglio ripagare la fiducia del club. Serve pazienza»

Antonio Conte, allenatore del Tottenham, ha festeggiato la prima vittoria sulla panchina degli Spurs contro il Vitesse

VITTORIA – «Dovevamo vincere, altrimenti avremmo avuto poche chance di passare il turno. Ora mancano altre due partite per poter finire in testa al girone. Ci sono delle difficoltà: stavamo vincendo 3-0, è bastato poco per buttarci giù. Nel secondo tempo siamo rimasti in dieci e avrebbe potuto succedere di tutto. Ma guardo anche gli aspetti positivi, abbiamo margini di crescita importanti e dobbiamo lavorare molto. Il problema è che il tempo non c’è».

ACCOGLIENZA – «Sono stato accolto benissimo dai tifosi, giocare in questa atmosfera è un qualcosa di bello. Anche l’ambiente creato dal club è bello: lo stadio di proprietà, il centro di allenamento… E poi il presidente, che mi ha cercato con insistenza e fatto capire che avevamo bisogno di me. Voglio ripagare questo affetto con il lavoro. Dovrò avere pazienza».