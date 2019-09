Tottenham, Eriksen al veleno sulla sessione di mercato: «Vorrei decidere del mio futuro come a Football Manager»

Christian Eriksen, trequartista prossimo alla scadenza di contratto con il Tottenham, parla delle voci di mercato sul suo conto: «Mi piacerebbe decidere il mio futuro come in Football Manager, però sfortunatamente non si può».

Tante le chiacchiere sul suo conto nell’ultima sessione, le stesse che – con ogni probabilità – caratterizzeranno anche la prossima. «Ci sono state molte voci quest’anno. E sono state ancora più forti perché il mio contratto sta per finire».