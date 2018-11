Tottenham-Inter highlights e gol: le azioni salienti del match della 5ª giornata della Champions League 2018/2019

Tottenham-Inter highlights e gol: al Wembley Stadium va in scena la gara valida per la 5ª giornata della Champions League 2018/2019. Una sfida che può essere decisiva per il prosieguo nella competizione: i nerazzurri di Spalletti, infatti, pareggiando a Londra conquisterebbero la qualificazione anticipata agli ottavi di finale. ‘Spurs’ invece chiamati alla vittoria per raggiungere l’Inter (7 punti) nel Gruppo H e alimentare le speranze.

Le due squadre tornano ad affrontarsi dopo la partita della prima giornata che vide prevalere i nerazzurri a San Siro in rimonta (2-1). A dirigere la sfida di Wembley è l’arbitro turco Cuneyt Cakir (due precedenti con l’Inter e altrettante sconfitte nerazzurre). Ecco i gol e gli highlights di Tottenham-Inter:

TOTTENHAM-INTER 1-0: Tottenham in vantaggio! Eriksen! Incomprensione a sinistra, Sissoko recupera e mette in mezzo per Alli bravo a servire l’accorrente Eriksen che da due passi fulmina Handanovic