Tottenham, Kane: «Mia reputazione a posto, ho la coscienza pulita»

L’attaccante del Tottenham Harry Kane è tornato a parlare del caso dell’estate che lo voleva a un passo dal Manchester City

Dal ritiro della Nazionale inglese, Harry Kane torna a parlare del caso dell’estate con il suo mancato arrivo in ritiro al Tottenham e le voci di mercato sul Manchester City.

«Non credo che abbia offuscato la mia reputazione. Chiunque abbia a che fare con l’industria del calcio conosce tutte le complessità e io ero calmo riguardo alla situazione tra me e il club. Quando conosci la verità e sai cosa sta succedendo, la tua coscienza è pulita. Ho avuto alti e bassi e conosco molte persone che sanno che sono un professionista e che dedico la mia vita a questo sport. Il mio obiettivo per il futuro è vincere trofei con il Tottenham. Abbiamo iniziato alla grande in Premier League con tre vittorie con il nuovo allenatore. Vogliamo vincere più partite possibili e ottenere il trofeo che ho sognato per tutta la mia carriera».