Harry Kane sta attraversando la sua stagione più complicata al Totteham. Tuttavia segna parecchio con la maglia della Nazionale

La stagione del Tottenham si sta rivelando estremamente complicata, con Kane che è uno di quelli che più sta deludendo. In compenso, l’attaccante inglese trova con costanza la via della rete quando gioca con la maglia della Nazionale.

Basti pensare che Kane, con 12 reti, è addirittura il giocatore che più volte ha segnato in questi gironi di qualificazione (l’ultimo ieri contro il Kosovo). Pochettino si aggrappa ai suoi gol per risalire la china, dopo un avvio di annata estremamente difficile per gli Spurs.