Tottenham Liverpool, la vittoria in finale di Champions League vale oro

Tottenham e Liverpool, è sfida per la coppa ma non solo. Ecco quanto guadagna il vincitore della finale di Champions League

Tottenham e Liverpool si affronteranno per contendersi la Champions League. In ballo c’è un posto nella storia del calcio, ma non solo.

Le due società inglesi hanno guadagnato circa 55 milioni di euro in premi Uefa nel cammino che le ha portate alla finale di Madrid. La vincitrice di Tottenham-Liverpool riceverà un bonus di 19 milioni, incassando un totale di circa 75 milioni. La sconfitta ne avrà invece 15.