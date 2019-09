Tottenham, Lo Celso infortunato: lungo stop per l’argentino

Giovani Lo Celso ha subito un brutto infortunio in Nazionale che lo costringerà a rimanere fermo ai box per almeno un mese

Brutta tegola per il Tottenham di Pochettino. Come recita il comunicato ufficiale degli Spurs, Giovani Lo Celso ha rimediato un brutto infortuno in Nazionale che lo costringerà a rimanere fermo ai box per almeno un mese e mezzo.

«Giovani Lo Celso è rientrato anticipatamente a Londra dopo aver lasciato la selezione argentina per via di un infortunio all’anca. Il centrocampista offensivo ha riportato l’infortunio durante il match della sua Nazionale contro il Cile. Si sottoporrà ora a un periodo di riabilitazione e ci si attende il suo rientro in prima squadra per la fine di ottobre»