Tottenham, ufficiale l’arrivo di Pape Sarr: il comunicato

Il Tottenham mette a segno un altro colpo: ufficiale l’arrivo di Pape Sarr. Il comunicato.

«Siamo lieti di annunciare la firma di Pape Matar Sarr da Metz. Il nazionale senegalese resterà in prestito al Metz in Ligue 1 per il resto della stagione 2021/22. Appena 18enne, Pape si è unito al Metz dalla Generation Foot Academy in Senegal nel settembre 2020. Ha fatto il suo debutto contro il Brest in Ligue 1 a novembre e ha collezionato 25 presenze nel 2020/21, 22 in Ligue 1, tre nella Coupe de France, segnando quattro volte. Ha iniziato altre tre volte finora in questa stagione, raccogliendo un assist nel pareggio per 1-1 del Metz contro lo Stade Reims domenica.

Centrocampista difensivo, Pape ha già collezionato due presenze in nazionale maggiore con il Senegal, facendo il suo debutto in una partita di qualificazione alla Coppa d’Africa contro il Congo a marzo».