Tottenham, tegola Romero. Conte: «2021 finito per lui»

Infortunio Romero: Antonio Conte, tecnico del Tottenham, fa il punto della situazione sullo stop del difensore argentino

Intervenuto in conferenza, Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha fatto il punto della situazione sull’infortunio di Cristian Romero.

DICHIARAZIONI – «Le notizie non sono positive, l’infortunio è grave. Ci vorrà diverso tempo prima di poterlo vedere di nuovo in campo, sicuramente non prima dell’anno prossimo. Dovremo controllarlo settimana dopo settimana, ma è uno stop grave. Peccato perché Romero è un giocatore importante per noi. Credo tornerà verso gennaio, febbraio, non lo so. Sicuramente quest’anno per lui è concluso».