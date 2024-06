Francesco Totti SICURO sugli Europei: «Secondo me la FINALE di Euro 2024 sarà questa»

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha indicato in Italia-Francia la finale di Euro 2024. Il PRONOSTICO dell’attaccante

Intervistato da Betsson Sport, Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha lanciato il suo pronostico.

PAROLE – «La finale più bella potrebbe essere Italia-Francia. Come nel 2006. Una squadra che potrebbe vincere l’Europeo? Con una competizione del genere ci sono squadre e giocatori molto forti, quindi non è facile. Da italiano spero l’Italia. Ogni singolo giocatore può fare la differenza, però in questo tipo di competizioni il gruppo è quello che può dare qualcosa in più; è più l’organico che il singolo. Un nome? Spero un calciatore italiano: Mateo Retegui o Lorenzo Pellegrini. Gli azzurri agli ottavi? La competizione è molto difficile, ma l’Italia deve scendere in campo con l’obiettivo di poter fare il meglio possibile. Hanno un grande allenatore e se lo seguiranno potranno arrivare più avanti degli ottavi. Una nazionale rivelazione? Il bello del calcio è anche questa improvvisazione: non c’è una squadra in particolare, ma se dovessi fare una previsione direi che una squadra come la Danimarca potrebbe essere una rivelazione».