Totti Roma, conferenza stampa d’altri tempi: da Trapattoni a Malesani, i migliori show di sempre nel mondo del calcio

Una conferenza stampa d’altri tempi, quella con cui Francesco Totti si è congedato dalla sua Roma. Limpida e schietta come quasi mai accade nell’ovattato mondo del calcio. Per una data, quella odierna, destinata a fare storia. Nell’ambiente giallorosso, ma non soltanto.

Una conferenza stampa, insomma, destinata a rimanere scolpita nell’immaginario collettivo proprio come altre in precedenza. Quella del celebre sfogo in tedesco di Trapattoni ai tempi del Bayern Monaco, per esempio. O quella con cui Malesani ha tentato di dare una scossa all’ambiente quando sedeva sulla panchina del Panathinaikos. Entrambe da podio, insomma, proprio come quella di Totti oggi.