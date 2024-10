Totti: «Tutti sono ABITUATI BENE in QUELLA SQUADRA. Si creano troppi malumori»

Totti ha spiegato le difficoltà riscontrate da quella BIG ITALIANA: le parole dello storico capitano della Roma

Francesco Totti, ex capitano della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport analizzando le difficoltà trova dall’Inter in questo inizio di stagione. Non sono mancati gli elogi a Lautaro Martinez:

LE PAROLE – «Tutti sono abituati che l’Inter vinca tutte le partite, e dopo qualche passo falso si creano malumori e problemi in spogliatoio. Lautaro è tra i più grandi giocatori al mondo. Un capitano vero, un punto di riferimento. Quando arrivano i palloni lui segna».