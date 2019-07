Trippier Juve, spunta un’altra pretendente per il terzino inglese del Tottenham: ecco qual è la squadra interessata

Kieran Trippier è il terzino più cercato in questa sessione di mercato. Il terzino destro di proprietà del Tottenham, è stato più volte accostato alla Juve, nell’eventualità di una partenza di Cancelo.

Secondo quanto riportato da Sky Sport Uk, ci sarebbero altre due pretendenti per il terzino, ovvero: l’Atletico Madrid (da tempo sulle sue tracce), e la novità Bayern Monaco. Grande interesse per il terzino del Tottenham quindi, uscito allo scoperto nei Mondiali 2018 in Russia.