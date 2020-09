Trofeo Gamper 2020, pronto il debutto di Pjanic con il Barcellona. Koeman vara il suo nuovo corso, ma il caos prosegue

Non si ferma qui il caos in casa Barcellona. Ronald Koeman, nuovo allenatore blaugrana, ha iniziato la sua avventura in maniera davvero burrascosa, come riportato dall’edizione odierna del Mundo Deportivo.

Oggi i catalani sfideranno l’Elche nel classico trofeo Gamper, ci sarà anche il debutto di Miralem Pjanic: il bosniaco, infatti, scenderà in campo per la prima volta con la maglia blaugrana. Tutto pronto per la nuova stagione, ma il caos prosegue.