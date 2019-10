Tuchel innamorato di Icardi: «È un giocatore straordinario» – VIDEO

In conferenza stampa Thomas Tuchel ha parlato di Mauro Icardi, autore di una doppietta nel pokerissimo contro il Bruges

Mauro Icardi si sta pian piano ritagliando uno spazio sempre più importante all’interno del Paris Saint Germain. Ieri sera l’argentino ha contribuito alla rotonda vittoria del Psg (5-0) fuori casa contro il Bruges con una doppietta d’autore. Il tecnico dei parigini, Thomas Tuchel, ne ha parlato poi in conferenza stampa.

«Mauro sta facendo molto bene, segna ed è una cosa buona per lui e per noi. È straordinario come lavora ogni giorno»