Tudor, prende forma la nuova Lazio: l’idea sul modulo

Tudor è al lavoro a Formello per pensare alla nuova Lazio da mandare in campo nell’esordio del tecnico contro la sua ex Juventus.

L’allenatore potrebbe portare diverse novità alla formazione vista in questi anni e anche nel modulo. Resta il dubbio sulla difesa a tre o a quattro inizialmente ma è ipotizzabile che non ci sia più il 4-3-3 sarriano degli ultimi tempi. Tudor ha rispolverato i trequartisti per permettere una manovra fluida e che non si allarghi sugli esterni.