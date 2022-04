Tutti pazzi per Adeyemi: anche il Liverpool segue la punta del Salisburgo

Le prestazioni del giovane attaccante tedesco del RB Salisburgo, già seguito da Bayern Monaco e Borussia Dortmund e ora anche dal Liverpool

Potrebbe essere una estate caldissima per Karim Adeyemi, attaccante del RB Salisburgo e autore di una ottima stagione con 16 reti in 24 presenze e sul taccuino di molte squadre europee.

Dopo essere stato per molto tempo corteggiato dal Borussia Dortmund come erede di Haaland, Adeyemi è entrato nel mirino del Bayern per il dopo Lewandowski e, come riporta Sky Sport Austria, anche dal Liverpool e PSG.