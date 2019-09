Udinese, amichevole vincente con il Pordenone: il tabellino

L’amichevole è sceso oggi in campo per un’amichevole contro il Pordenone. La squadra di Tudor ha vinto il match

Giornata ricca in casa bianconera. Dopo l’arrivo di Okaka, che è stato presentato alla Dacia Arena, l’Udinese è sceso in campo per un’amichevole. Senza i giocatori impegnati in Nazionale, la squadra di Tudor ha organizzato una gara di allenamento contro il Pordenone.

I bianconeri hanno vinto il match 2-0. Ad andare i gol sono stati Teodorczyk al 28′ del primo tempo su rigore e Pussetto al 49′.