Udinese, Balzaretti: «Riscatto di Lucca? Ecco la situazione»

Federico Balzaretti, direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha parlato del diritto di riscatto dal Pisa per Lucca

Federico Balzaretti ha parlato in una lunga intervista concessa a Il Messaggero Veneto del futuro di Lorenzo Lucca. Ecco le parole del direttore dell’area tecnica dell’Udinese.

LUCCA – «Già durante il ritiro estivo ci eravamo accorti che Lucca aveva il bagaglio per fare il titolare. La recente convocazione in Nazionale è stata una bella soddisfazione per lui ma anche per l’ambiente. Lo riscatteremo? Non c’è nulla di sicuro, ma è molto probabile»