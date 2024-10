Udinese-Cagliari: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Bluenergy Stadium andrà in scena la sfida di Serie A Udinese-Cagliari: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Bluenergy Stadium di Udine si giocherà la gara valevole per la 9ª giornata di Serie A tra Udinese-Cagliari. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Udinese (3-5-2): Okoye; Kabasele, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Zarraga, Zemura; Thauvin, Lucca. Allenatore: Runjaic.

Cagliari (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Augello; Marin, Adopo; Zortea, Viola, Luvumbo; Piccoli. Allenatore: Nicola.

Orario e dove vederla in tv

Udinese-Cagliari si gioca alle ore 18:30 di venerdì 25 ottobre per la nona giornata di campionato di Serie A. Verrà trasmessa in diretta sia su DAZN che su Sky (canali 201, 202 e 203). Per vedere la partita in streaming, sarà disponibile su DAZN, Sky Go e Now Tv sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone.