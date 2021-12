Udinese, Cioffi: «Ottenute conferme importanti dalla squadra»

Gabriele Cioffi, allenatore dell’Udinese, ha parlato dopo il netto successo dei friulani ottenuto contro il Crotone

Ai microfoni di Mediaset, Gabriele Cioffi ha parlato dopo Udinese-Crotone.

ULTIME DUE PARTITE – «Ho avuto molte conferme, i ragazzi hanno dato tutto. E’ importante per me vederli lavorare così duramente e portare a casa risultati».

GOL PUSSETTO – «Il gol porta morale, sono contento per i gol di Pussetto, De Maio e Success. Mi dispiace solo che Nestorovski non abbia segnato, anche lui avrebbe meritato il gol per come è entrato».

LINGUA INGLESE – «Utilizzo sia l’italiano che l’inglese, molti ragazzi si sono integrati. Con alcuni l’inglese aiuta, con gli altri utilizziamo anche la lavagnetta».