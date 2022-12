Udinese, Deulofeu: «Felice di averci giocato, ma non tornerei al Barcellona»

Udinese, le parole di Deulofeu sul suo periodo al Barcellona: «Sono grato per quello che ho avuto ma non tornerei al Barça»

Intervistato da Cadena SER l’attaccante dell’Udinese Gerald Deulofeu, ha parlato del suo periodo al Barcellona. Di seguito le sue parole.

«Sono grato per quello che ho avuto ma non tornerei al Barça. Il mio tempo è passato; sono arrivato in una squadra vincente, non in una di transizione come quella di adesso, e non sono stato al livello dei campioni che c’erano. È difficile da gestire, soprattutto se non hai l’ambiente o la mentalità giusta. Avevo bisogno di aiuto e all’epoca non l’avevo. Ora, per fortuna, ce l’ho. Ero discontinuo, giocavo una buona partita e quattro brutte. Quando giochi in un Barça come quello, devi essere a un livello incredibile. Non ho offerto il rendimento che ci si attendeva da un attaccante del Barça e così ho dovuto andare via».