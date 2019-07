Udinese, ecco dove seguire le due amichevoli estive di lusso

Le due amichevoli del’Udinese contro Borussia Dortmund e Besiktas saranno trasmesse dal canale nazionale DAZN

Due amichevoli estive dell’Udinese alla portata di (quasi) tutti. Come si pensava qualche giorno fa, non sarà il canale ufficiale bianconero a trasmettere in diretta sabato l’amichevole tra Udinese e Borussia Dortmund ma ci penserà DAZN.

Alle 17:00, in diretta dalla Cashpoint Arena di Altach (Austria), l’Udinese di Tudor sfiderà i vice campioni tedeschi del Borussia Dortmund. E sarà sempre DAZN a proporre la diretta dell’amichevole successiva, quella del 2 agosto alle 18 dal Goldberg Stadium di Groedig contro il Besiktas.