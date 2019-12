Udinese, Fofana: «Su Lasagna era rigore, ma rispettiamo la decisione»

Il centrocampista dell’Udinese, Seko Fofana, parla della gara pareggiata contro il Napoli: ecco le parole sulla gara

Seko Fofana torna sul pareggio contro il Napoli. Ecco quanto dichiarato ai microfoni di Udinese TV.

«Volevamo vincere questa partita e sapevamo di poterne segnare anche un altro gol ma non è andata così e ora dobbiamo lavorare molto e recuperare bene per giocarcela con la Juventus e sperare in un risultato positivo. Contatto su Lasagna? Secondo me era rigore, l’arbitro ha deciso e noi dobbiamo rispettarla perché comunque non era una scelta semplice».