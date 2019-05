Udinese-Inter 0-0: risultato e cronaca in diretta live

Udinese-Inter, 35ª giornata Serie A 2018-2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

La 35ª giornata di Serie A regala l’interessante sfida tra Udinese e Inter. I bianconeri hanno assolutamente bisogno di punti per sfuggire allo spettro della retrocessione, pur vantando 4 punti di vantaggio sull’Empoli, terzultimo in classifica. Dal canto loro, invece, i nerazzurri di Spalletti vogliono proteggere il 3° posto con una vittoria in trasferta per mantenere le distanze da Atalanta, Roma e le altre squadre in corsa per un posto in Europa.

Udinese-Inter 0-0: pagelle e tabellino

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, De Maio, Nuytinck; D’Alessandro, Sandro, Mandragora, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. A disposizione: Nicolas, Perisan, Okaka, Badu, Micin, Ter Avest, Hallfredsson, Wilmot. Allenatore: Tudor.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. A disposizione: Padelli, Gagliardini, Icardi, Keita, Ranocchia, Joao Mario, Cedric Soares, Miranda, Dalbert, Candreva. Allenatore: Spalletti.

ARBITRO: Rocchi di Firenze.

NOTE: ammoniti Sandro, D’Ambrosio.

Udinese-Inter: diretta live e sintesi

15′ Ammonito D’Ambrosio per un brutto intervento ai danni di Sandro.

14′ OCCASIONE INTER: Nainggolan si libera in modo eccellente ed esplode un tiro velenoso. Musso attento.

13′ Ammonito Sandro dell’Udinese per l’intervento in ritardo su Brozovic.

12′ OCCASIONE INTER: Nainggolan aggancia bene e crossa in area, dove trova la testa di Perisic. Il croato commette tuttavia fallo su D’Alessandro.

8′ Check del VAR per un sospetto tocco con il braccio di Asamoah sul tiro al volo di Mandragora. Nulla di fatto, si può proseguire

5′ L’Inter costruisce e occupa stabilmente la metà campo avversaria ma non riesce a trovare l’affondo vincente

1′ Partiti: è cominciata Udinese-Inter!

Udinese-Inter: formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-2): Musso; Larsen, De Maio, Nuytinck; D’Alessandro, Sandro, Mandragora, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Lasagna. A disposizione: Nicolas, Perisan, Okaka, Badu, Micin, Ter Avest, Hallfredsson, Wilmot. Allenatore: Tudor.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Asamoah; Borja Valero, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez. A disposizione: Padelli, Gagliardini, Icardi, Keita, Ranocchia, Joao Mario, Cedric Soares, Miranda, Dalbert, Candreva. Allenatore: Spalletti.

Udinese-Inter: probabili formazioni e pre-partita

L’Udinese pronta a riproporre il consueto 3-5-2: Tudor potrà contare su Larsen, De Maio e Wilmot a protezione di Musso. Sugli esterni pronti D’Alessandro e Zeegelaar, con Mandragora, Sandro e il fantasista De Paul ad agire in mezzo al campo. Tandem d’attacco Lasagna-Pussetto, con Okaka sfavorito rispetto all’argentino per partire dal 1′.

Spalletti pensa invece a un 4-2-3-1 con il solito Handanovic tra i pali e una difesa a 4 composta dall’ex Asamoah e D’Ambrosio sulle corsie esterne, oltre al duo inamovibile Skriniar-De Vrij. A centrocampo dovrebbero giocare Gagliardini e Brozovic, con il trio offensivo composto da Politano, Nainggolan e Perisic alle spalle di Lautaro Martinez.

UDINESE (3-5-2): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Wilmot; D’Alessandro, Mandragora, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Pussetto.

INTER (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, de Vrij, Asamoah; Brozovic, Gagliardini; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro. All. Spalletti.

Udinese-Inter Streaming: dove vederla in tv

Udinese-Inter sarà trasmessa a partire dalle ore 20.30 in diretta streaming per pc, smartphone, tablet, smart tv e console su tutti i device compatibili tramite app DAZN, gratuitamente per gli abbonati Mediaset Premium e a pagamento per quelli Sky Sport (anche in tv attraverso decoder Sky Q per tutti coloro che hanno acquistato il ticket aggiuntivo), ma sempre tramite app DAZN. Clicca qui per abbonarti un mese gratis a DAZN.