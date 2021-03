Udinese Lazio, sfida di qualità a centrocampo: De Paul vs Luis Alberto

Il match tra Udinese e Lazio vedrà anche una super sfida a livello tecnico a centrocampo: quella tra Rodrigo De Paul e Luis Alberto

Ha già segnato due volte contro l’Udinese, chissà che non possa riprovarci. Luis Alberto, come Immobile, è un castigatore per i bianconeri. Ieri è stato premiato al Gran Galà AIC come migliore centrocampista, è uno dei migliori suggeritori in Serie A con Calhanoglu e De Paul. Il Corriere dello Sport mette a confronto lo spagnolo e l’argentino, protagonisti del match di domani alla Dacia Arena.

La sfida tra i due potrebbe essere la chiave una delle chiavi del match. Luis Alberto ha fornito più assist di chiunque nelle ultime 4 stagioni della massima serie, eppure quest’anno è ancora a secco alla voce suggerimenti. Inzaghi chiede al Mago proprio questo, più spunti in fase di rifinitura, senza trascurare i gol che sono comunque 8.