Udinese, Marino: «De Paul? Non possiamo incatenarlo. Sulle offerte…»

Il direttore dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino si è pronunciato sul futuro di Rodrigo De Paul: le dichiarazioni

Nell’intervista concessa a Sky Sport, il dt dell’Udinese Marino ha parlato del futuro di De Paul, oggetto dell’interesse di numerosi club.

Ecco le parole: «De Paul? Inutile fare prezzi, ci pensano le squadre interessate. Non abbiamo necessità di fare plusvalenze. Non possiamo incatenarlo, ma serve un’offerta che accontenti club e giocatore. Noi facciamo il tifo affinché rimanga. Le offerte finora arrivate non sono adeguate».