Udinese, Marino: «Tante voci su De Paul. Obiettivo? 40 punti»

Pierpaolo Marino fa chiarezza sulle richieste di mercato giunte per De Paul e sugli obiettivi dell’Udinese in campionato

Pierpaolo Marino, intervistato in esclusiva da Tuttomercatoweb.com, ha commentato i rumors di mercato relativi a De Paul. Ecco le sue parole.

DE PAUL – «Sono più le voci dei giornali che non le trattative. La Fiorentina è stata quella più interessata, ma non ha mai fatto offerte tali da impensierire la società. L’unica che ha parlato molto con l’entourage del giocatore è stata la Fiorentina, senza mai fare proposte valide da essere considerate».

OBIETTIVO IN SERIE A – «I quaranta punti, il prima possibile. C’è un livellamento verso l’alto delle squadre che lottano per la salvezza, tra quelle arrivate in A e le medio piccole. Credo sia un campionato molto difficile. Facciamo i 40 punti, prima, poi guarderemo avanti anziché dietro».