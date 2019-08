Udinese Milan: l’importanza tattica di Pezzella

Tudor ha ingabbiato bene il Milan. Nel gioco offensivo dell’Udinese era di vitale importanza l’apporto di Pezzella

L’Udinese ha letteralmente bloccato il gioco offensivo di un Milan che ha fatto grande difficoltà a rendersi pericoloso. Inoltre, Tudor aveva le idee chiare su come punire gli scompensi tattici del rombo rossonero.

Appena l’Udinese recuperava palla cercava l’immediato cambio di gioco sul lato debole per servire uno dei quinti (ossia, Pezzella e Strygen-Larsen). Il rombo rossonero, con soli 3 uomini in mezzo, fatica a coprire l’ampiezza del campo. La posizione alta degli esterni dei padroni di casa ha quindi messo in difficoltà gli avversari. Si vede nella slide sopra.