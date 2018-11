Mandragora mette ko Higuain, che salterà la Juve: ira sui social – FOTO

Udinese-Milan, ira dei social nei confronti di Mandragora per il fallo su Higuain, che rischia di saltare la sfida contro la Juventus

Si sta giocando in questi minuti la sfida Udinese-Milan, posticipo dell’undicesima giornata di Serie A e Gonzalo Higuain ha dovuto abbandonare la contesa per un problema fisico riscontrato nel primo tempo in seguito a uno scontro con Rolando Mandragora. E ora il Pipita rischia di saltare la sfida contro la sua ex Juventus, in programma tra sette giorni a San Siro…

E sui social network i tifosi del Milan si sono imbufaliti con il centrocampista dei friulani, ex juventino: su Twitter sono decine i messaggi contro il mediano della formazione di Julian Velazquez, reo di aver favorito in un qualche modo la sua precedente squadra e aver inflitto un grave danno al Diavolo…

Ennesima prestazione imbarazzante, un primo tempo dominato dall'Udinese sia sul piano del gioco che delle occasioni.

Il gobbo infame di mandragora ha abbattuto Gonzalo e le nostre possibilità offensive!

Palla a Suso e preghiamo. #UdineseMilan #gattusoout — JulianIF (@IFranciosi) November 4, 2018

Mandragora infortuna di proposito Higuain prima di Milan-Juve, scie chimiche, i vaccini portano all’autismo e tante altre storie fantastiche#UdineseMilan — youngtrefu (@youngtrefu) November 4, 2018

Mandragora ha "sistemato" Higuain, domenica c'è Milan-Juve. — Valerio (@valeriomariano3) November 4, 2018