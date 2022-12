Udinese, Nestorovski: «Lavoriamo insieme per arrivare più in alto in possibile in classifica»

Ilija Nestorovski, attaccante dell’Udinese, ha parlato dello splendido momento dei bianconeri nel campionato di Serie A

Ilija Nestorovski, attaccante dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Udinese Tv.

PAROLE – «Siamo partiti benissimo in campionato, divertendoci in tante partite. Siamo un bel gruppo, una squadra gloriosa ed è bello festeggiare tutti insieme. Lavoriamo insieme per arrivare più in alto in possibile in classifica. Dopo due anni sono tornato in Nazionale e per me è stato un orgoglio».