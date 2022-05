Udinese, un tris di nomi per la panchina: da Zanetti a Maran, chi sarà il sostituto di Cioffi?

L’Udinese è alla ricerca di un allenatore per sostituire Cioffi, che ha lasciato i bianconeri pochi giorni dopo la fine del campionato

Dopo l’addio di Cioffi arrivato come un fulmine a ciel sereno in casa Udinese, è tempo di cercare un sostituto per proseguire il lavoro intrapreso dai bianconeri.

La prima scelta è Paolo Zanetti, ma è ancora vincolato da un contratto con il Venezia, con cui dovrebbe parlare se volesse accettare la proposta friulana. Gli altri nomi nel mirino sono Maran e Semplici, due profili che piacciono alla dirigenza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.