Udinese, ufficializzati i numeri di maglia per la stagione 2019/2020

L’Udinese ufficializza i numeri di maglia per la stagione 2019/2020 e fissa la data per la presentazione della terza maglia

La nuova stagione entra nel vivo anche per l’Udinese Calcio. La società bianconera ha ufficializzato i numeri e i nomi sulla maglia per la Prima Squadra. Inoltre, nell’amichevole di sabato 27 luglio contro il Borussia Dortmund, i ragazzi di Tudor scenderanno in campo con la terza maglia.

NUMERI STAGIONE 2019/2020

Nicholas David Andrade n.88 (Nicolas)

Andria Balic n.99 (BaliČ)

Antonin Barak n.72 (Barak)

Mamadou Coulibaly n.45 (Coulibaly)

Sebastian De Maio n.87 (De Maio)

Rodrigo De Paul n.10 (R.De Paul)

Samir Santos De Souza n.3 (samir)

William Paul Ekong n.5 (Ekong)

Manuel Gasparini n.31 (Gasparini)

Seko Mohamed Fofana n.6 (Fofana)

Cristo Gonzalez n.7 (Cristo)

Svante Ingelsson n.13 (Ingelsson)

Mato Jajalo n.8 (JaJalo)

Jens Stryger Larsen n.19 (Stryger)

Kevin Lasagna n.15 (Lasagna)

Aly Malle n.20 (Malle)

Rolando Madragora n.38 (Mandragora)

Ryder Santos Pinto Matos n.70 (Matos)

Petar Micin n.14 (Micin)

Juan Agustin Musso n.1 (J.Musso)

Rodrigo Nascimento Franca n.50 (Rodrigo Becao)

Bram Nuytinck n.17 Nuytinck

Nichola Opoku n.4 Opoku

Stipe Perica n.77 (Perica)

Samuele Perisan n.27 (Perisan)

Giuseppe Pezzella n.97 (Pezzella)

Ignacio Pussetto n.23 (Pussetto)

Francisco Serralta n.2 (Sierralta)

Simone Scuffet n.22 (Scuffet)

Hidde Ter Avest n.18 (Ter Avest)

Lukasz Teodorczyk n.91 (Teodorczyk)