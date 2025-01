Udinese, il nodo Pafundi: Runjaic ne tesse lodi, ma la concorrenza è tanta: e se giocasse con il Verona...

Udinese, c’è da risolvere il nodo Pafundi: il giovane talento piace a Runjaic, ma la concorrenza è tanta e nell’immediato rischia di non giocare

Simone Pafundi, dopo il prestito al Losanna, è tornato da qualche settimana all’Udinese, ma sul suo futuro nell’immediato ci sono ancora molti dubbi. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il calciatore ha convinto già Runjaic con il suo talento e il tecnico sta valutando di convocarlo per la sfida contro il Verona: «Ho visto raramente un talento di questo livello per quanto riguarda i movimenti quando è in possesso e la sua visione» ha commentato il tecnico tedesco, ma sul suo utilizzo ci sono molti dubbi.

In caso dovesse entrare in campo a quel punto i friulani non potrebbero più da regolamento mandarlo in prestito. La concorrenza in attacco è folta: oltre a Thauvin e Lucca ci sono anche Davis, Alexis Sanchez, e ancora Bravo, Pizarro e Brenner. Tanta concorrenza che riduce le chance di giocare. Per questo motivo la famiglia del calciatore, considerato un patrimonio per il futuro del calcio italiano, si è affidata all’agente Beppe Riso per programmare i prossimi step insieme alla società: possibile quindi un nuovo prestito fino a giugno in un club che lo possa impiegare con costanza e poi in estate permanenza in bianconero o cessione, ma a cifre congrue al suo valore.