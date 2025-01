Ranieri: «Dicono che ora arrivano le partite facili, ma quali sono? É qualcosa che non possiamo pensare»

Le parole di Claudio Ranieri, tecnico della Roma, nel post gara del match contro l’Udinese di Runjaić. Ecco le sue dichiarazioni

L’allenatore della Roma Claudio Ranieri ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il match contro l’Udinese del tecnico Kosta Runjaić. Di seguito le sue parole riprese da TMW:

RENSCH -«Non era facile per lui, era arrivato da pochi giorni e aveva fatto 2 allenamenti. Ma lo conoscevo, è un ragazzo che si applica e piano piano lo conosceranno anche i compagni».

EUROPA – «Non sognare in grande, ma permettono di avere fiducia, rabbia giusta, che non possiamo avere solo all’Olimpico. Dobbiamo essere…senza sentimenti! Poi si può perdere o vincere, ma mi è piaciuta la volontà e la determinazione che avevo visto anche in Olanda»

LUCCA – «E’ un buon giocatore, un ottimo giovane, lo stiamo seguendo, poi chissà»

CALENDARIO – «Sento dire che ci sono ora le partite più difficili e poi quelle facili, ma quali sarebbero le partite facili? Io non ne vedo. Non possiamo permetterci di pensarlo con nessun avversario, tutte sono difficili»