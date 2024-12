Udinese-Torino: Vanoli ha cambiato modulo e uomini, il pareggio è anche merito suo. E aveva avvertito la squadra sui pericoli dalle palle inattive...

I giudizi sull’operato di Paolo Vanoli in Udinese-Torino, con la rimonta dei granata nel secondo tempo. Tutti i dettagli in merito

Come giudicare il 2-2 ottenuto a Udine in ottica granata? Il tecnico del Torino Paolo Vanoli la gara ha due aspetti: da un lato, c’è la soddisfazione per la reazione maturata quando si era sul doppio svantaggio; dall’altro, avere incassato due gol da calcio d’angolo lo ha indotto a dire che la squadra avrebbe dovuto essere più efficace in quelle situazioni. E come è stato giudicato il mister dai quotidiani del suo presidente? La promozione c’è, con voti diversi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT – voto 6,5: «Il ritorno di Vlasic è azzeccato, così come Adams e l’ingresso di Lazaro. La squadra ha cambiato spirito, ma le palle inattive…».

CORRIERE DELLA SERA – voto 6: «Aveva letto bene la partita alla vigilia, indicando nei piazzati la principale insidia. Ma le contromisure non sono state efficaci: i due gol dell’Udinese arrivano proprio su calci d’angolo. Funzionano invece i cambi e gli accorgimenti tattici: positivi gli ingressi di Ilic e Lazaro, così come il passaggio al 4-2-3-1. Recuperare un doppio vantaggio su un campo complicato è un segnale molto positivo».