Udinese, Hidden Owl: la cassaforte offshore dei Pozzo a Dubai

Inchiesta de La Repubblica sul mondo Udinese. Giro d’affari importante a Dubai per i Pozzo: le ultimissime

Inchiesta sul mondo Udinese. La Repubblica, dopo una prima inchiesta sul denaro legato alla famiglia Pozzo (l’inchiesta poneva le basi sull’indagine della Guardia di Finanza di Udine del 2014 che portò i Pozzo a pagare 11,5 milioni di euro per presunta frode fiscale di 63 milioni, il procedimento penale non è ancora archiviato) continua la sua inchiesta sul mondo dei friulani. Dove finiscono i soldi dei Pozzo e come fanno i Pozzo a controllare la società possedendone solo lo 0,57%? Secondo il quotidiano la cassaforte si troverebbe a Dubai e avrebbe il nome di Hidden Owl, ovvero Gufo Nascosto. La cassaforte di famiglia si troverebbe in un’area offshore dell’aeroporto di Dubai, più precisamente dentro lo schedario numero 4EA-720, nella zona del Dubai Airport, naturalmente accessibile sono con un pass speciale.

La società è detenuta al 50% dal trust Calumag, che controllava l’Udinese fino al marzo del 2016, e al 50% . I beneficiari erano i discendenti di Gino Pozzo. Oltre ai Pozzo dal trust Well, di cui il beneficiario è sempre Pozzo e famiglia, nella persona della sorella Magda. Secondo una fonte qualifica a Hidden Owl arriverebbe il denaro delle plusvalenze dei calciatori che le società non iscriverebbero a bilancio (se tutto fosse confermato si tratterebbe di reato) ma secondo Repubblica di tutto questo non c’è traccia. Gli investigatori non sono mai riusciti ad andare oltre a delle società con sede in Lussemburgo, la Repubblica è andata oltre. In Spagna intanto continuano ad indagare sul dissesto del Granada, altro club posseduto dai Pozzo (ora ceduto) e sugli scambi con Udinese e Watford. Secondo gli spagnoli, i tre club generano ricavi dalla compravendita dei giocatori che si scambiano tra loro e in questo modo riuscivano a non pagare le tasse. E’ stato arrestato Quique Pina, l’uomo di Pozzo in Spagna.