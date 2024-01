Udinese, le ultime sull’infortunio di Pereyra: con l’Atalanta ci sarà?

Roberto Pereyra, centrocampista dell’Udinese, era uscito dal campo malconcio al termine del primo tempo della sfida contro il Milan

Roberto Pereyra, centrocampista dell’Udinese, era uscito dal campo malconcio al termine del primo tempo della sfida di settimana scorsa contro il Milan e adesso il club bianconero sta facendo il possibile per recuperarlo per la sfida contro l’Atalanta.

Se il giocatore argentino non dovesse farcela, Gabriele Cioffi avrebbe pronte ben due mosse per sostituirlo: schierare dal primo minuto Thauvin oppure spostare più in avanti Samardzic ed aggiungere Payero alla linea di centrocampo.