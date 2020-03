Tutto sulla UEFA Nations League 2020/21: date, leghe, gironi, calendario e risultati del torneo. Chi succederà al Portogallo?

Con il sorteggio dei gironi delle 4 Leghe, svoltosi ad Amsterdam, in Olanda, il 3 marzo 2020, ha preso forma la Nations League 2020/21, la seconda edizione del torneo. L’edizione 2018/19 si era conclusa con il successo del Portogallo, che grazie alla vittoria per 1-0 sull’Olanda il 9 giugno 2019, si è aggiudicato il primo trofeo.

Chi succederà ai lusitani nell’Albo d’Oro? Fra le 55 partecipanti c’è naturalmente anche l’Italia di Roberto Mancini, che proverà ad aggiudicarsi per la prima volta nella sua storia la Nations League.

Quando inizia e quanto finisce?

La fase a gironi dell’UEFA Nations League 2020/21 inizierà il 3 settembre 2020 e si concluderà il 17 novembre 2020. La fase finale è invece in programma a inizio giugno 2021. Gli spareggi retrocessione, infine, si giocheranno a fine marzo 2022.

Date e orari

Fase a gironi:

Giornata 1: 3-5 settembre 2020

Giornata 2: 6-8 settembre 2020

Giornata 3: 8-10 ottobre 2020

Giornata 4: 11-13 ottobre 2020

Giornata 5: 12-14 novembre 2020

Giornata 6: 15-17 novembre 2020

Fase finale: 2, 3, 6 giugno 2021

Spareggi retrocessione: 24, 25, 28, 29 marzo 2022

Le gare della fase a gironi si disputeranno in tre diverse fasce orarie: alle 15.00 (fascia oraria facoltativa solo per sabato e domenica), alle 18.00 e alle 20.45 nelle date sopra riportate.

Come funziona

Le 55 Nazionali iscritte all’UEFA sono state suddivise in 4 Leghe in base al Ranking UEFA per Nazionali, secondo il seguente schema:

Posizioni 1–16: Lega A

Posizioni 17–32: Lega B

Posizioni 33-48: Lega C

Posizioni 49–55: Lega D

Sempre in base al Ranking UEFA per Nazionali, ai fini del sorteggio, la Lega A, la Lega B e la Lega C sono state suddivise in ulteriori 4 Fasce, la Lega D in 2 Fasce (clicca qui per informazioni sulle Fasce interne alle 4 Leghe).

Le squadre sorteggiate nei vari Gruppi si affrontano in casa e in trasferta. Le quattro vincitrici dei gironi della Lega A si qualificano per la fase finale di UEFA Nations League a giugno 2021, che prevede semifinali, finale 3° posto e finale. Le vincitrici dei gironi delle leghe B, C e D, invece, conquistano la promozione, mentre le ultime classificate nei gironi della Lega A e B retrocedono.

Poiché la Lega C ha quattro gironi e la Lega D ne ha solo due, le due squadre di Lega C che devono retrocedere vengono decise con gli spareggi a marzo 2022 (con gare di andata e ritorno).

Se una squadra che deve partecipare agli spareggi si qualifica per gli spareggi di Coppa del Mondo FIFA 2022 (maggiori informazioni di seguito), le squadre di Lega C al 47º e 48º posto nella classifica di UEFA Nations League retrocedono automaticamente.

Sorteggio e Gironi UEFA Nations League 2020/21

Il sorteggio dei Gironi delle 4 Leghe dell’UEFA Nations League si è tenuto martedì 3 marzo ad Amsterdam.

Questo il risultato del sorteggio:

LEGA A

Gruppo 1: Olanda, ITALIA, Bosnia-Erzegovina, Polonia

Gruppo 2: Inghilterra, Belgio, Danimarca, Islanda

Gruppo 3: Portogallo, Francia, Svezia, Croazia

Gruppo 4: Svizzera, Spagna, Ucraina, Germania

LEGA B

Gruppo 1: Austria, Norvegia, Irlanda del Nord, Romania

Gruppo 2: Repubblica Ceca, Scozia, Slovacchia, Israele

Gruppo 3: Russia, Serbia, Turchia, Ungheria

Gruppo 4: Galles, Finlandia, Repubblica d’Irlanda, Bulgaria

LEGA C

Gruppo 1: Montenegro, Cipro, Lussemburgo, Azerbaigian

Gruppo 2: Georgia, Macedonia del Nord, Estonia, Armenia

Gruppo 3: Grecia, Kosovo, Slovenia, Moldavia

Gruppo 4: Albania, Bielorussia, Lituania, Kazakistan

LEGA D

Gruppo 1: Isole Faroe, Lettonia, Andorra, Malta

Gruppo 2: Gibilterra, Liechtenstein, San Marino

Calendario UEFA Nations League 2020/21

Subito dopo il sorteggio, è stato formulato anche il calendario completo delle partite della seconda edizione del torneo UEFA.

LEGA A

Gruppo 1

1ª giornata

Venerdì 4 settembre 2020, ore 20.45, ITALIA-Bosnia-Erzegovina

Venerdì 4 settembre 2020, ore 20.45, Olanda-Polonia

2ª giornata

Lunedì 7 settembre 2020, ore 20.45, Bosnia-Erzegovina-Polonia

Lunedì 7 settembre 2020, ore 20.45, Olanda-ITALIA

3ª giornata

Giovedì 8 ottobre 2020, ore 20.45, Bosnia-Erzegovina-Olanda

Giovedì 8 ottobre 2020, ore 20.45, Polonia-ITALIA

4ª giornata

Domenica 11 ottobre 2020, ore 20.45, ITALIA-Olanda

Domenica 11 ottobre 2020, ore 20.45, Polonia-Bosnia-Erzegovina

5ª giornata

Sabato 14 novembre 2020, ore 20.45, ITALIA-Polonia

Sabato 14 novembre 2020, ore 20.45, Olanda-Bosnia-Erzegovina

6ª giornata

Martedì 17 novembre 2020, ore 20.45, Bosnia-Erzegovina-ITALIA

Martedì 17 novembre 2020, ore 20.45, Polonia-Olanda

Gruppo 2

1ª giornata

Sabato 5 settembre 2020, ore 18.00, Islanda-Inghilterra

Sabato 5 settembre 2020, ore 20.45, Danimarca-Belgio

2ª giornata

Martedì 8 settembre 2020, ore 20.45, Belgio-Islanda

Martedì 8 settembre 2020, ore 20.45, Danimarca-Inghilterra

3ª giornata

Venerdì 9 ottobre 2020, ore 20.45, Inghilterra-Belgio

Venerdì 9 ottobre 2020, ore 20.45, Islanda-Danimarca

4ª giornata

Lunedì 12 ottobre 2020, ore 20.45, Inghilterra-Danimarca

Lunedì 12 ottobre 2020, ore 20.45, Islanda-Belgio

5ª giornata

Giovedì 12 novembre 2020, ore 20.45, Belgio-Inghilterra

Giovedì 12 novembre 2020, ore 20.45, Danimarca-Islanda

6ª giornata

Domenica 15 novembre 2020, ore 18.00, Belgio-Danimarca

Domenica 15 novembre 2020, ore 18.00, Inghilterra-Islanda

Gruppo 3

1ª giornata

Sabato 5 settembre 2020, ore 20.45, Portogallo-Croazia

Sabato 5 settembre 2020, ore 20.45, Svezia-Francia

2ª giornata

Martedì 8 settembre 2020, ore 20.45, Francia-Croazia

Martedì 8 settembre 2020, ore 20.45, Svezia-Portogallo

3ª giornata

Venerdì 9 ottobre 2020, ore 20.45, Croazia-Svezia

Venerdì 9 ottobre 2020, ore 20.45, Francia-Portogallo

4ª giornata

Lunedì 12 ottobre 2020, ore 20.45, Croazia-Francia

Lunedì 12 ottobre 2020, ore 20.45, Portogallo-Svezia

5ª giornata

Giovedì 12 novembre 2020, ore 20.45, Portogallo-Francia

Giovedì 12 novembre 2020, ore 20.45, Svezia-Croazia

6ª giornata

Domenica 15 novembre 2020, ore 20.45, Croazia-Portogallo

Domenica 15 novembre 2020, ore 20.45, Francia-Svezia

Gruppo 4

1ª giornata

Giovedì 3 settembre 2020, ore 20.45, Germania-Spagna

Giovedì 3 settembre 2020, ore 20.45, Ucraina-Svizzera

2ª giornata

Domenica 6 settembre 2020, ore 20.45, Spagna-Ucraina

Domenica 6 settembre 2020, ore 20.45, Svizzera-Germania

3ª giornata

Sabato 10 ottobre 2020, ore 20.45, Spagna-Svizzera

Sabato 10 ottobre 2020, ore 20.45, Ucraina-Germania

4ª giornata

Martedì 13 ottobre 2020, ore 20.45, Germania-Svizzera

Martedì 13 ottobre 2020, ore 20.45, Ucraina-Spagna

5ª giornata

Venerdì 13 novembre 2020, ore 20.45, Germania-Ucraina

Venerdì 13 novembre 2020, ore 20.45, Svizzera-Spagna

6ª giornata

Lunedì 16 novembre 2020, ore 20.45, Spagna-Germania

Lunedì 16 novembre 2020, ore 20.45, Svizzera-Ucraina

LEGA B

Gruppo 1

1ª giornata

Venerdì 4 settembre 2020, ore 20.45, Norvegia-Austria

Venerdì 4 settembre 2020, ore 20.45, Romania-Irlanda del Nord

2ª giornata

Lunedì 7 settembre 2020, ore 20.45, Austria-Romania

Lunedì 7 settembre 2020, ore 20.45, Irlanda del Nord-Norvegia

3ª giornata

Giovedì 8 ottobre 2020, ore 20.45, Irlanda del Nord-Austria

Giovedì 8 ottobre 2020, ore 20.45, Norvegia-Romania

4ª giornata

Domenica 11 ottobre 2020, ore 18.00, Norvegia-Irlanda del Nord

Domenica 11 ottobre 2020, ore 20.45, Romania-Austria

5ª giornata

Sabato 14 novembre 2020, ore 18.00, Romania-Norvegia

Sabato 14 novembre 2020, ore 20.45, Austria-Irlanda del Nord

6ª giornata

Martedì 17 novembre 2020, ore 20.45, Austria-Norvegia

Martedì 17 novembre 2020, ore 20.45, Irlanda del Nord-Romania

Gruppo 2

1ª giornata

Venerdì 4 settembre 2020, ore 20.45, Scozia-Israele

Venerdì 4 settembre 2020, ore 20.45, Slovacchia-Repubblica Ceca

2ª giornata

Lunedì 7 settembre 2020, ore 20.45, Repubblica Ceca-Scozia

Lunedì 7 settembre 2020, ore 20.45, Israele-Slovacchia

3ª giornata

Giovedì 8 ottobre 2020, ore 20.45, Israele-Repubblica Ceca

Giovedì 8 ottobre 2020, ore 20.45, Scozia-Slovacchia

4ª giornata

Domenica 11 ottobre 2020, ore 15.00, Scozia-Repubblica Ceca

Domenica 11 ottobre 2020, ore 20.45, Slovacchia-Israele

5ª giornata

Sabato 14 novembre 2020, ore 15.00, Repubblica Ceca-Israele

Sabato 14 novembre 2020, ore 18.00, Slovacchia-Scozia

6ª giornata

Martedì 17 novembre 2020, ore 20.45, Repubblica Ceca-Slovacchia

Martedì 17 novembre 2020, ore 20.45, Israele-Scozia

Gruppo 3

1ª giornata

Giovedì 3 settembre 2020, ore 20.45, Russia-Serbia

Giovedì 3 settembre 2020, ore 20.45, Turchia-Ungheria

2ª giornata

Domenica 6 settembre 2020, ore 18.00, Ungheria-Russia

Domenica 6 settembre 2020, ore 20.45, Serbia-Turchia

3ª giornata

Venerdì 9 ottobre 2020, ore 20.45, Russia-Turchia

Venerdì 9 ottobre 2020, ore 20.45, Serbia-Ungheria

4ª giornata

Lunedì 12 ottobre 2020, ore 20.45, Russia-Ungheria

Lunedì 12 ottobre 2020, ore 20.45, Turchia-Serbia

5ª giornata

Sabato 14 novembre 2020, ore 18.00, Turchia-Russia

Sabato 14 novembre 2020, ore 20.45, Ungheria-Serbia

6ª giornata

Martedì 17 novembre 2020, ore 20.45, Ungheria-Turchia

Martedì 17 novembre 2020, ore 20.45, Serbia-Russia

Gruppo 4

1ª giornata

Giovedì 3 settembre 2020, ore 20.45, Bulgaria-Irlanda

Giovedì 3 settembre 2020, ore 20.45, Finlandia-Galles

2ª giornata

Domenica 6 settembre 2020, ore 15.00, Galles-Bulgaria

Domenica 6 settembre 2020, ore 18.00, Irlanda-Finlandia

3ª giornata

Sabato 10 ottobre 2020, ore 15.00, Irlanda-Galles

Sabato 10 ottobre 2020, ore 18.00, Finlandia-Bulgaria

4ª giornata

Martedì 13 ottobre 2020, ore 20.45, Bulgaria-Galles

Martedì 13 ottobre 2020, ore 20.45, Finlandia-Irlanda

5ª giornata

Venerdì 13 novembre 2020, ore 20.45, Bulgaria-Finlandia

Venerdì 13 novembre 2020, ore 20.45, Finlandia-Irlanda

6ª giornata

Lunedì 16 novembre 2020, ore 20.45, Irlanda-Bulgaria

Lunedì 16 novembre 2020, ore 20.45, Galles-Finlandia

LEGA C

Gruppo 1

1ª giornata

Sabato 5 settembre 2020, ore 18.00, Azerbaijan-Lussemburgo

Sabato 5 settembre 2020, ore 18.00, Cipro-Montenegro

2ª giornata

Martedì 8 settembre 2020, ore 20.45, Cipro-Azerbaijan

Martedì 8 settembre 2020, ore 20.45, Lussemburgo-Montenegro

3ª giornata

Venerdì 9 ottobre 2020, ore 20.45, Lussemburgo-Cipro

Venerdì 9 ottobre 2020, ore 20.45, Montenegro-Azerbaijan

4ª giornata

Lunedì 12 ottobre 2020, ore 18.00, Azerbaijan-Cipro

Lunedì 12 ottobre 2020, ore 20.45, Montenegro-Lussemburgo

5ª giornata

Giovedì 12 novembre 2020, ore 18.00, Azerbaijan-Montenegro

Giovedì 12 novembre 2020, ore 18.00, Bielorussia-Lituania

6ª giornata

Domenica 15 novembre 2020, ore 20.45, Lussemburgo-Azerbaijan

Domenica 15 novembre 2020, ore 20.45, Montenegro-Cipro

Gruppo 2

1ª giornata

Sabato 5 settembre 2020, ore 15.00, Macedonia del Nord-Armenia

Sabato 5 settembre 2020, ore 18.00, Azerbaijan-Lussemburgo

2ª giornata

Martedì 8 settembre 2020, ore 18.00, Armenia-Estonia

Martedì 8 settembre 2020, ore 18.00, Estonia-Macedonia del Nord

3ª giornata

Giovedì 8 ottobre 2020, ore 18.00, Armenia-Georgia

Giovedì 8 ottobre 2020, ore 20.45, Estonia-Macedonia del Nord

4ª giornata

Domenica 11 ottobre 2020, ore 18.00, Estonia-Armenia

Domenica 11 ottobre 2020, ore 18.00, Macedonia del Nord-Georgia

5ª giornata

Venerdì 13 novembre 2020, ore 18.00, Georgia-Armenia

Venerdì 13 novembre 2020, ore 20.45, Macedonia del Nord-Estonia

6ª giornata

Lunedì 16 novembre 2020, ore 18.00, Armenia-Macedonia del Nord

Lunedì 16 novembre 2020, ore 18.00, Georgia-Estonia

Gruppo 3

1ª giornata

Giovedì 3 settembre 2020, ore 20.45, Moldavia-Kosovo

Giovedì 3 settembre 2020, ore 20.45, Slovenia-Grecia

2ª giornata

Domenica 6 settembre 2020, ore 18.00, Slovenia-Moldavia

Domenica 6 settembre 2020, ore 20.45, Kosovo-Grecia

3ª giornata

Sabato 10 ottobre 2020, ore 20.45, Grecia-Moldavia

Sabato 10 ottobre 2020, ore 20.45, Kosovo-Slovenia

4ª giornata

Martedì 13 ottobre 2020, ore 20.45, Grecia-Kosovo

Martedì 13 ottobre 2020, ore 20.45, Moldavia-Slovenia

5ª giornata

Venerdì 13 novembre 2020, ore 20.45, Moldavia-Grecia

Venerdì 13 novembre 2020, ore 20.45, Slovenia-Kosovo

6ª giornata

Lunedì 16 novembre 2020, ore 20.45, Grecia-Slovenia

Lunedì 16 novembre 2020, ore 20.45, Kosovo-Moldavia

LEGA D

Gruppo 1

1ª giornata

Giovedì 3 settembre 2020, ore 20.45, Isole Far Øer-Malta

Giovedì 3 settembre 2020, ore 20.45, Lettonia-Andorra

2ª giornata

Domenica 6 settembre 2020, ore 15.00, Andorra-Isole Far Øer

Domenica 6 settembre 2020, ore 20.45, Malta-Lettonia

3ª giornata

Venerdì 9 ottobre 2020, ore 20.45, Andorra-Malta

Venerdì 9 ottobre 2020, ore 20.45, Isole Far Øer-Lettonia

4ª giornata

Lunedì 12 ottobre 2020, ore 20.45, Isole Far Øer-Andorra

Lunedì 12 ottobre 2020, ore 20.45, Lettonia-Malta

5ª giornata

Sabato 14 novembre 2020, ore 15.00, Malta-Andorra

Sabato 14 novembre 2020, ore 18.00, Lettonia-Isole Far Øer

6ª giornata

Martedì 17 novembre 2020, ore 20.45, Andorra-Lettonia

Martedì 17 novembre 2020, ore 20.45, Malta-Isole Far Øer

Gruppo 2

1ª giornata

Sabato 5 settembre 2020, ore 15.00, Gibilterra-San Marino

2ª giornata

Martedì 8 settembre 2020, ore 20.45, San Marino-Liechtenstein

3ª giornata

Giovedì 8 ottobre 2020, ore 20.45, Liechtenstein-Gibilterra

4ª giornata

Domenica 11 ottobre 2020, ore 18.00, Liechtenstein-San Marino

5ª giornata

Venerdì 13 novembre 2020, ore 20.45, San Marino-Gibilterra

6ª giornata

Lunedì 16 novembre 2020, ore 20.45, Gibilterra-Liechtenstein

Uefa Nations League 2020/21 e Mondiali FIFA 2022

Le migliori due vincitrici dei gironi di UEFA Nations League (in base alla classifica generale di UEFA Nations League) che non si siano qualificate direttamente alla Fase finale dei Mondiali FIFA 2022 o non abbiano raggiunto gli spareggi, saranno ammesse agli stessi pareggi assieme alle 10 seconde classificate nei gironi di Qualificazioni ai Mondiali.

Gli spareggi si articoleranno in due fasi e qualificheranno complessivamente 3 squadre alla fase finale dei Mondiali FIFA 2022.