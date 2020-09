UFFICIALE – Leeds, Bielsa rinnova fino al 2021

Leeds, Marcelo Bielsa rinnova fino al 2021. Il tecnico argentino rimarrà un altro anno e guiderà i The Whites

Un altro anno di contratto per Marcelo Bielsa. Il tecnico argentino – come confermato da una nota ufficiale apparsa sul sito del club – rimarrà al Leeds anche per la prossima stagione, dopo aver riportato i The Whites in Premier League.

Bielsa è stato riconfermato alla guida dopo la promozione ottenuta durante lo scorso anno: il presidente Radrizzani ha scelto, El Loco non si muove.