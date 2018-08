Ufficiale Milan: il difensore Gustavo Gomez in prestito al Palmeiras

Il difensore paraguayano del Milan, Gustavo Gomez, ha salutato il club per trasferirsi in prestito al Palmeiras

Giornata di ufficialità per il Milan. Il club rossonero, difatti, dopo aver accolto i suoi due nuovi acquisti Gonzalo Higuain e Mattia Caldara, arrivati dalla Juventus, ha ufficializzato una cessione. A salutare Milano e l’Italia è il difensore Gustavo Gomez, trasferitosi in Brasile in prestito al Palmeiras. A renderlo noto è la stessa società brasiliana che ha pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale per dare il benvenuto al giocatore paraguayano. Il centrale, classe 1993, non è mai stato al centro del progetto del Milan, in cui ha faticato per una maglia da titolare. Arrivato in rossonero nel 2016 dal Lanus ha totalizzato in due anni 20 presenze, di cui una sola all’attivo nell’ultima stagione.